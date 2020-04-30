15:51 30.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Антиколомойский законопроект": важное решение депутатов

Сегодня, 30 апреля, народные депутаты собрались на внеочередное заседание Парламента, чтобы рассмотреть сразу несколько вопросов.

Одним из них была сокращенная процедура рассмотрения так называемого антиколомойского законопроекта. 255 народных депутатов поддержали такую процедуру. За проголосовали: 213 депутатов от партии "Слуга Народа, а также 14 из группы "Довира", партия "Голос" дала 18 голосов, также 10 внефракционных депутатов поддержали эту процедуру.

Об это пишет Ура-Информ со ссылкой на hromadske.

Таким образом, упрощенная процедура позволит рассмотреть закон без более, чем 16 тысяч правок, поданных к этому законопроекту ко второму чтению. Депутаты считают, что этот законопроект могут принять в начале мая.

Ранее на заседании 27 апреля комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рекомендовал принять банковский закон во втором чтении.

Соответствующую процедуру депутаты приняли, чтобы не рассматривать один законопроект на протяжении нескольких месяцев. "За" тогда проголосовало 242 народных депутата.


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