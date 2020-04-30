"Антиколомойский законопроект": важное решение депутатов

Одним из них была сокращенная процедура рассмотрения так называемого антиколомойского законопроекта. 255 народных депутатов поддержали такую процедуру. За проголосовали: 213 депутатов от партии "Слуга Народа, а также 14 из группы "Довира", партия "Голос" дала 18 голосов, также 10 внефракционных депутатов поддержали эту процедуру.

Об это пишет Ура-Информ со ссылкой на hromadske.

Таким образом, упрощенная процедура позволит рассмотреть закон без более, чем 16 тысяч правок, поданных к этому законопроекту ко второму чтению. Депутаты считают, что этот законопроект могут принять в начале мая.

Ранее на заседании 27 апреля комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рекомендовал принять банковский закон во втором чтении.

Соответствующую процедуру депутаты приняли, чтобы не рассматривать один законопроект на протяжении нескольких месяцев. "За" тогда проголосовало 242 народных депутата.