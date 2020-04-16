15:34 16.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Депутаты поменяли регламент ВР: стало известно для чего

Сегодня, 16 апреля, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об изменении регламента работы Верховной Рады.

Депутаты поменяли регламент ВР: стало известно для чего

Законопроект был принят большинством голосов "за", его поддержало 242 народных депутата. "Слуги народа" отдали 204 голоса, ОПЗЖ – 15, группа "Доверие" – 13 и еще 10 внефракционные.

Об этом пишет Ура-Информ.

Таким образом, народные депутаты проголосовали за законопроект, согласно которому по специальной процедуре будет проходить рассмотрение во втором чтенииВ законопроектов с избыточным количеством поправок. Теперь фракции смогут настаивать на пяти правках, а каждый отдельный народный депутат – на одной.

Таким образом, народные депутаты смогут в весьма короткие сроки рассмотреть "Антиколомойский" законопроект о банках, который ранее "собрал" рекордное количество правок. Именно для этого депутаты разработали этот законопроект.

Ранее мы сообщали, что в общей сложности было подано более 16 000 поправок. Больше всего поправок внес внефракционный нардеп Антон Поляков, который подал более 6000 поправок. Предыдущий рекорд принадлежал к поправкам к Конституции, тогда было подано 5700 поправок.


  
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