Депутаты поменяли регламент ВР: стало известно для чего

Сегодня, 16 апреля, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об изменении регламента работы Верховной Рады.
Законопроект был принят большинством голосов "за", его поддержало 242 народных депутата. "Слуги народа" отдали 204 голоса, ОПЗЖ – 15, группа "Доверие" – 13 и еще 10 внефракционные.
Об этом пишет Ура-Информ.
Таким образом, народные депутаты проголосовали за законопроект, согласно которому по специальной процедуре будет проходить рассмотрение во втором чтенииВ законопроектов с избыточным количеством поправок. Теперь фракции смогут настаивать на пяти правках, а каждый отдельный народный депутат – на одной.
Таким образом, народные депутаты смогут в весьма короткие сроки рассмотреть "Антиколомойский" законопроект о банках, который ранее "собрал" рекордное количество правок. Именно для этого депутаты разработали этот законопроект.
Ранее мы сообщали, что в общей сложности было подано более 16 000 поправок. Больше всего поправок внес внефракционный нардеп Антон Поляков, который подал более 6000 поправок. Предыдущий рекорд принадлежал к поправкам к Конституции, тогда было подано 5700 поправок.