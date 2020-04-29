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Кабмин ослабил карантин: что нужно знать

Сегодня, 29 апреля, Кабинет министров принял окончательное решение по поводу открытия продовольственных рынков в Украине.

Кабмин ослабил карантин: что нужно знать

Теперь малые фермеры получат возможность реализовывать свою продукцию на более, чем 200 крытых продовольственных и аграрных рынках по всей стране. При этом рынки будут работать по специальному протоколу соблюдения правил безопасностиВ во время карантина.

"Это касается в первую очередь агропродовольственных рынков. Министерства здравоохранения и экономики по моему поручению уже разработали четкие критерии работы рынков, четкие алгоритмы контроля за безопасностью их работы. А это важно", – цитирует Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

При этом Шмыгаль отметил, что если на рынках не будут соблюдать правил карантина, то их могут закрыть на длительное время.

Также глава Кабинета министров отметил, что уже на следующем заседании, которое состоится шестого мая, будет рассмотрен ряд вопросом по поводу смягчения карантинных мер с окончанием карантина 11 мая.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский дал важное поручение Министерству здравоохранения Украины на период майских праздников.


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