Зеленский неожиданно переговорил с Макроном: стала известна причина

Основной темой разговора между Зеленским и Макроном была ситуация с эпидемией коронавируса, которая продолжается, как в Украине, так во Франции.

"Украина вносит свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрия" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию​", – цитирует Зеленского Ура-Информ со ссылкой на Офис президента Украины.

Также Владимир Зеленский отметил в разговоре, что продолжаются переговоры Украины и Международного валютного фонда о начале новой программы сотрудничества между сторонами.

"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", – отметил Зеленский.

В тоже время французский президент оценил роль Зеленского в прогрессе относительно реформ в Украине. Также стороны обговорили ситуацию на Донбассе.

Ранее Зеленский дал задание Кабинету Министров открыть продовольственные рынки.