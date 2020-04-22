13:36 22.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский предложил высокую должность бывшему соратнику Порошенко: что известно

В большую политику Украины может вернутся бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он может получить должность вице-премьера по вопросам реформ.

Зеленский предложил высокую должность бывшему соратнику Порошенко: что известно

На данный момент этот вопрос активно обсуждается в чатах президентской партии "Слуга Народа". Некоторые источники отмечают, что уже в эту пятницу, 24 апреля, народные депутаты могут рассмотреть вопрос назначения Саакашвили на соответствующую должность.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что кандидатура Саакашвили рассматривается на должность вице-премьера по вопросам реформ. В пресс-службе Саакашвили также подтвердили, что он получил соответствующее предложение, однако от других комментариев отказались.

"Саакашвили может быть вице по вопросам реформ. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, чтобы понимать настроение депутатов, потому что им же за это и голосовать", - отметил один из источников.

Также отмечается, что депутаты могут поставить вопросы Саакашвили на заседании партии "Слуга Народа" в пятницу.

Напомним, что Саакашвили руководил Одесской областью после назначения Петром Порошенко, когда тот был еще президентом Украины. Однако позже они поссорились и Саакашвили уволил из должности.

Ранее мы сообщали, что президент Украины сделал большую чистку.


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