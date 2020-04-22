09:07 22.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Большая чистка от Зеленского: кого уволил президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский устроил весьма солидную чистку. Президент своими указами уволил сразу десять чиновников.

Большая чистка от Зеленского: кого уволил президент Украины

Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районными государственными администрациями различных областей. В Сумской области президент уволил председателей семи РГА, а в Винницкой, Харьковской и Черниговской областях по одному руководителю районной государственной администрации.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на указы президента Украины за 21 апреля.

Владимир Зеленский уволил глав Пищанской РГА, Конотопской РГА, Лебединской РГА, Недригайловской РГА, Роменской РГА, Тростянецкой РГА, Шосткинской РГА, Ямпольской РГА, Изюмской РГА и Бобровицкой РГА.

В тоже время своими указами глава государства назначил новых руководителей Изюмской РГА, Валковской РГА,В Кривоозерской РГА,В Токмакской РГА, Бильмацкой РГА и Песчанской РГА.

Также ходят слухи, что Зеленский намерен уволить своих нескольких советников по вопросам обороны. Однако официальных документов еще нет.

Ранее мы сообщали, что Зеленский дал срочное указание премьер-министру Денису Шмыгалю.


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