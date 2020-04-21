Зеленский дал срочное задание Шмыгалю: что произошло

"Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес", - цитирует Зеленского Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу президента.

Также президент Украины отметил, что украинские спортсмены, которые готовятся к Олимпийским играм, тоже хотят получить разрешение для тренировок.

"Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - отметил президент.

На совещании по поводу возможности снятия некоторых ограничений премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в первую очередь нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры. Именно они могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Также глава правительства отметил, что Украина правила сделала, введя карантинные время вовремя.

Ранее Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут снять некоторые ограничения.