15:08 21.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский дал срочное задание Шмыгалю: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением о информации о том, что Кабинет министров Украины намерен снять некоторые карантинные меры.

Зеленский дал срочное задание Шмыгалю: что произошло

"Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес", - цитирует Зеленского Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу президента.

Также президент Украины отметил, что украинские спортсмены, которые готовятся к Олимпийским играм, тоже хотят получить разрешение для тренировок.

"Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - отметил президент.

На совещании по поводу возможности снятия некоторых ограничений премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в первую очередь нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры. Именно они могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Также глава правительства отметил, что Украина правила сделала, введя карантинные время вовремя.

Ранее Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут снять некоторые ограничения.


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