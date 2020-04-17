13:33 17.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет вместо Луганска: принято неожиданное решение

Руководители так называемой Луганской народной республики выпустили указ, согласно которому город Луганск получил новое название.

Что будет вместо Луганска: принято неожиданное решение

Леонид Пасечник, глава так называемой ЛНР, подписал "указ", согласно которому вВ отношении Луганска можно использовать название город Ворошиловград. В этом "указе" сообщается, что наименованиеВ "город Ворошиловград" будет использовать вместе с наименование с наименованиемВ "город Луганск" в тех случаях, когда будут проводиться мероприятий до празднования дня победы во Второй мировой войной, в том числе девятого мая.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Новости Донбасса.

Стоит отметить, что Луганск ранее уже назывался Ворошиловградом в период с 1935 по 1958 год и с 1970 по 1990В год. Такое название город в то время получил в честь советского военного и политического деятеля Климента Ворошилова. Он принимал участие вВ репрессиях времен правления Иосифа Сталина. Подписи Ворошилова были на документах, согласно которых были осуждены иВ расстреляны более 18В тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что 16 апреля состоялся обмен между Украина и так называемыми ЛНР и ДНР. Это был первый обмен между сторонами в 2020 году.


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