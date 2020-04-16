11:38 16.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина и так называемая ДНР провели обмен: что известно

Сегодня, 16 апреля, состоялся обмен между пленными между Украиной и так называемой ДНР. Сам обмен проходил наВ КПВВ "Майорск" под Горловкой Донецкой области.

Украина и так называемая ДНР провели обмен: что известно

Сама процедуру началась в около 8:00. Стороны должны были провести обмен в формате "19 на 18". Это первый обмен между сторонами в 2020 году. Ранее обменов между Украиной и ДНР в текущем году не проходило.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на РИА Новости.

Полномочный представитель Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов сообщали, что вся процедура проходила в районе пропускного пункта "Майорск". Он отметил, что обмен обсуждал в рамках Контактной группы и сегодня состоялась его реализация.

В тоже время по словам "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой обмен состоялся в формате по формуле "10 на 9", при этом один человек от обмена отказался.

Ранее мы сообщали, что еще один народный депутат Украины заразился коронавирусом.


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