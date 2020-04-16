Обмен между Украиной и так называемыми Л/ДНР: стало известно, кто вернулся в Украину

Стали известны важные подробности обмена между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР, который состоялся сегодня, 16 апреля, в первом половине дня.
В общей сложности в Украину вернулось 20 пленных. Сначала состоялся обмен между Украиной и так называемой ДНР, а позже обмен пленными состоялся между украинской стороной и так называемой ЛНР.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Кто вернулся в Украину в рамках обмена из так называемой ДНР:
Кто вернулся в Украину в рамках обмена из так называемой ЛНР:
Стоит отметить, что это первый обмен между сторонами в 2020 году. Ранее об этой процедуре стороны договорились в рамках Трехсторонней контактной группы.
Ранее в Офисе президента Украины отмечали, что намерены провести обмен пленными с так называемыми ЛНР и ДНР до Пасхи. Предварительно назывались даты 16 и 17 апреля.
Напомним, что еще один украинский депутат заразился коронавирусом. Коронавирусная инфекция подтвердилась у нардепа Вадима Новинского.