14:50 16.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Обмен между Украиной и так называемыми Л/ДНР: стало известно, кто вернулся в Украину

Стали известны важные подробности обмена между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР, который состоялся сегодня, 16 апреля, в первом половине дня.

Обмен между Украиной и так называемыми Л/ДНР: стало известно, кто вернулся в Украину

В общей сложности в Украину вернулось 20 пленных. Сначала состоялся обмен между Украиной и так называемой ДНР, а позже обмен пленными состоялся между украинской стороной и так называемой ЛНР.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Кто вернулся в Украину в рамках обмена из так называемой ДНР:

  • Алакоз Александр (гражданский)
  • Гриненко Николай (военный)
  • Илюхин Николай (гражданский)
  • Карась Владимир (милиционер)
  • Костев Евгений (гражданский)
  • Помеляйко Александр (гражданский)
  • Садовский Александр (гражданский)
  • Сирык Вадим (гражданский)
  • Шайдов Виктор (военный)

Кто вернулся в Украину в рамках обмена из так называемой ЛНР:

  • Желдак Виталий (гражданский)
  • Можаев Валентин
  • Мироныч Сергей
  • Полозов Николай (гражданский)
  • Попова Алевтина (гражданская)
  • Русинов Сергей (гражданский)
  • Сливка Иван (гражданский)
  • Сливка Александр (гражданский)
  • Табачный Александр (гражданский)
  • Штиль Александр (гражданский)
  • Яковенко Александр (гражданский)

Стоит отметить, что это первый обмен между сторонами в 2020 году. Ранее об этой процедуре стороны договорились в рамках Трехсторонней контактной группы.

Ранее в Офисе президента Украины отмечали, что намерены провести обмен пленными с так называемыми ЛНР и ДНР до Пасхи. Предварительно назывались даты 16 и 17 апреля.

Напомним, что еще один украинский депутат заразился коронавирусом. Коронавирусная инфекция подтвердилась у нардепа Вадима Новинского.


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