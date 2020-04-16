Обмен между Украиной и так называемыми Л/ДНР: стало известно, кто вернулся в Украину

В общей сложности в Украину вернулось 20 пленных. Сначала состоялся обмен между Украиной и так называемой ДНР, а позже обмен пленными состоялся между украинской стороной и так называемой ЛНР.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Кто вернулся в Украину в рамках обмена из так называемой ДНР:

Алакоз Александр (гражданский)

Гриненко Николай (военный)

Илюхин Николай (гражданский)

Карась Владимир (милиционер)

Костев Евгений (гражданский)

Помеляйко Александр (гражданский)

Садовский Александр (гражданский)

Сирык Вадим (гражданский)

Шайдов Виктор (военный)

Кто вернулся в Украину в рамках обмена из так называемой ЛНР:

Желдак Виталий (гражданский)

Можаев Валентин

Мироныч Сергей

Полозов Николай (гражданский)

Попова Алевтина (гражданская)

Русинов Сергей (гражданский)

Сливка Иван (гражданский)

Сливка Александр (гражданский)

Табачный Александр (гражданский)

Штиль Александр (гражданский)

Яковенко Александр (гражданский)

Стоит отметить, что это первый обмен между сторонами в 2020 году. Ранее об этой процедуре стороны договорились в рамках Трехсторонней контактной группы.

Ранее в Офисе президента Украины отмечали, что намерены провести обмен пленными с так называемыми ЛНР и ДНР до Пасхи. Предварительно назывались даты 16 и 17 апреля.

Напомним, что еще один украинский депутат заразился коронавирусом. Коронавирусная инфекция подтвердилась у нардепа Вадима Новинского.