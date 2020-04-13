15:54 13.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Депутаты приняли очень важный законопроект: что произошло

Народные депутаты наконец-то проголосовали за изменения государственного бюджета на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса в стране.

Депутаты приняли очень важный законопроект: что произошло

За соответствующий законопроект проголосовало 249 народных депутатов. 226 депутатов из "Слуги Народа" поддержало законопроект, еще 15 голосов дала группа "Доверие" и групп "За Будущее" – 5 голосов. Также за проголосовало внефракционных депутата. В тоже время "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и "ОПЗЖ" недали ни одного голоса "за".

Стоит отметить, что доходы в связи с падением экономики уменьшатся на 119,74 млрд гривен или на 11 процентов от того, что предполагалось ранее до пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом пишет Ура-Информ.

При этом дефицит бюджета будет увеличен практически в три раза. С 96,27 млрд грн ($3,54 млрд) до 298,4 млрд грн. В тоже время Расходы бюджета вырастут на 82,39 млрд грн ($3,03 млрд), из которых 64,67 млрд грн ($23,28 млрд) будут направлены в специальный фонд противодействия коронавирусу.ВВ 

Ранее мы сообщали, что сегодня, 13 апреля, народные депутаты рассмотрят сразу несколько важных законопроектов.


  
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