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Глава ВСУ Хомчак провел срочные переговоры с главным маршалом НАТО: что произошло

Глава Вооруженных СилВ Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел очень важный разговор с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем. Телефонные переговоры состоялись десятого апреля.

Глава ВСУ Хомчак провел срочные переговоры с главным маршалом НАТО: что произошло

Хомчак и Пич обсудили перенесение заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной, который не состоялся из-за пандемии короанвируса в мире. Стороны намерены проработать новую дату важного мероприятия.

Об этом пишет Ура-Инфом со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Украины.

Руслан Хомчак в ходе телефонного разговора отметил, что украинская сторона очень заинтересована в визите Военного комитета НАТО, что могло бы помочь союзникам больше узнать о реформах в ВСУ и подготовке украинских военнослужащих.

Также стороны обсудили вопросы сотрудничества между НАТО и Украиной. Также Хомчак выразил слова благодарности за поддержку со стороны НАТО в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что глава Пентагона экстренно звонил министру обороны Украины.


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