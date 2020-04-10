Глава ВСУ Хомчак провел срочные переговоры с главным маршалом НАТО: что произошло

Глава Вооруженных СилВ Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел очень важный разговор с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем. Телефонные переговоры состоялись десятого апреля.
Хомчак и Пич обсудили перенесение заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной, который не состоялся из-за пандемии короанвируса в мире. Стороны намерены проработать новую дату важного мероприятия.
Об этом пишет Ура-Инфом со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Украины.
Руслан Хомчак в ходе телефонного разговора отметил, что украинская сторона очень заинтересована в визите Военного комитета НАТО, что могло бы помочь союзникам больше узнать о реформах в ВСУ и подготовке украинских военнослужащих.
Также стороны обсудили вопросы сотрудничества между НАТО и Украиной. Также Хомчак выразил слова благодарности за поддержку со стороны НАТО в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее мы сообщали, что глава Пентагона экстренно звонил министру обороны Украины.