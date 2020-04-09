Глава Пентагона экстренно позвонил министру обороны Украины: что произошло

Министр обороны США Марк Эспер в экстренном порядке провел телефонные переговоры сВ главой Министерства обороны Украины Андреем Тараном. Стало известно, о чем они говорили.
Глава Пентагона подтвердил поддержку США в наращивании потенциала Вооруженных сил Украины. Стороны проговорили переговоры восьмого апреля.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на ONLINE.UA.
В США отметили, что главной темой разговора была было укрепление стратегического партнерства между двумя сторонами. Также стороны обменялись мнением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.
"Эспер поздравил Тарана сВ его недавним назначением министром обороны иВ подтвердил поддержку СШАВ в наращивании потенциала вооруженных силВ Украины дляВ более эффективной защиты отВ российской агрессии",В — отмечается в официальномВ заявлении Пентагона.
Также глава Пентагона отметил, что Европейский союз должен усиливать поддержку безопасности Украины. Также США высоко оценили последние реформы в украинской армии.
Ранее мы сообщали, что украинская армия сохранила место в топ-30 в мире.