13:16 09.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Глава Пентагона экстренно позвонил министру обороны Украины: что произошло

Министр обороны США Марк Эспер в экстренном порядке провел телефонные переговоры сВ главой Министерства обороны Украины Андреем Тараном. Стало известно, о чем они говорили.

Глава Пентагона экстренно позвонил министру обороны Украины: что произошло

Глава Пентагона подтвердил поддержку США в наращивании потенциала Вооруженных сил Украины. Стороны проговорили переговоры восьмого апреля.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на ONLINE.UA.

В США отметили, что главной темой разговора была было укрепление стратегического партнерства между двумя сторонами. Также стороны обменялись мнением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

"Эспер поздравил Тарана сВ его недавним назначением министром обороны иВ подтвердил поддержку СШАВ в наращивании потенциала вооруженных силВ Украины дляВ более эффективной защиты отВ российской агрессии",В — отмечается в официальномВ заявлении Пентагона.

Также глава Пентагона отметил, что Европейский союз должен усиливать поддержку безопасности Украины. Также США высоко оценили последние реформы в украинской армии.

Ранее мы сообщали, что украинская армия сохранила место в топ-30 в мире.


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