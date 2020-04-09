Зеленский и Шмыгаль сдавали тесты на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер-министр Денис Шмыгаль сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Также это сделали руководители Офиса президента Украины.
Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что это произошло после того, как стало известно, что народный депутат Сергей Шахов сдал положительный тест на Covid-19.
"Мы проходили. Это было в обязательном порядке, когда еще Шахов заболел, помните? Все, кто с депутатом там (в Верховной Раде –В Ред.) пересекался, - всем сделали тестирование. В том числе премьер-министру.В И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали", - цитирует Тимошенко Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
Он добавил, что если бы коронавирус подтвердился в Офисе президента, то были бы введены карантинные меры безопасности.
Кирилл Тимошенко также отметил, что высокопоставленные чиновники, в случае выявления коронавируса, будут отправлены в Александровскую больницу. При этом у них будут обычные палаты, так как не существует специального протокола лечения. Также он отметил, что на данный момент в Офисе президента все здоровы.
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