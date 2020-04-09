Зеленский и Шмыгаль сдавали тесты на коронавирус

Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что это произошло после того, как стало известно, что народный депутат Сергей Шахов сдал положительный тест на Covid-19.

"Мы проходили. Это было в обязательном порядке, когда еще Шахов заболел, помните? Все, кто с депутатом там (в Верховной Раде –В Ред.) пересекался, - всем сделали тестирование. В том числе премьер-министру.В И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали", - цитирует Тимошенко Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Он добавил, что если бы коронавирус подтвердился в Офисе президента, то были бы введены карантинные меры безопасности.

Кирилл Тимошенко также отметил, что высокопоставленные чиновники, в случае выявления коронавируса, будут отправлены в Александровскую больницу. При этом у них будут обычные палаты, так как не существует специального протокола лечения. Также он отметил, что на данный момент в Офисе президента все здоровы.

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