Генпрокурор Венедиктова рассказала о единственном задании, которое поставил перед ней Зеленский

Ирина Венедиктова отметила, что перед назначением на должность и после назначения не спрашивала президента Украины, почему он выдвинул на должность генерального прокурора именно ее. Также Венедиктова добавила, что Зеленский поставил перед ней только одно задание.

"Скажу абсолютно откровенно: задачи никакие не ставились. Фраза, с которой я пошла в ГБР, была та же фраза, с которой я пошла в Офис генерального прокурора "Наведи порядок". Все. Это единственное, что проговаривалось", - цитирует генерального прокурора Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Венедиктова также отбросили все обвинения в том, что она была назначена на эту должность для того, чтобы посадить за решетку пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также новый генеральный прокурор добавила, что никаких политических заявлений и хайпов на уголовных процессах" делать не собирается.

Ранее Ирина Венедиктова назначила своего нового заместителя.