11:04 06.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Один из лидеров "Слуги Народа" о расколе в партии и сотрудничестве с Порошенко и "Голосом"

Последние скандалы и голосование в Верховной Раде показывают, что в монобольшинства, фракции "Слуга Народа" есть большие проблемы. Однако произошел ли уже настоящий раскол?

Один из лидеров

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что на данный момент раскола в президентской партии нет. При этом он добавил, что в партии есть дискуссии различных народных депутатов по важным законам, так как у каждого свое мнение.

"Раскол и развал - это же какие-то законченные действия, юридически зафиксированные: кто выходит, кого-то исключают, целые группы выходят и т.д. Пока такого нету", - цитирует Корниенко Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

Также Александр Корниенко прокомментировал возможный союз с "Евросолидарностью" и "Голосом" после последних голосований за важные законопроекты.

"У нашего избирателя другие требования, если говорить про ЕС. Если говорить про "Голос", то они и сами не сильно этого хотят. Потому что в той оппозиционной нише, в которой они сейчас находятся, мне кажется, им комфортно", - отметил первый замглавы фракции "Слуга народа".

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский переживает на счет того, что украинцы массово могут нарушить карантин.


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