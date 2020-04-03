16:11 03.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский усилит контроль за украинцами на Пасху

Приближается один из важнейших для православных украинцев праздников – Пасха. Она в этом году состоится 19 апреля.

Зеленский усилит контроль за украинцами на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский переживает на счет того, что украинцы массово могут нарушить карантин и пойти в Церковь во время этого праздника, а ведь приблизительно на это время в Украине может начаться пик заболеваний на коронавирус.

Президент на селекторном совещании обсудил вопрос контроля выполнения украинцами карантинных мер во время пасхальных праздников.

"Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха – это всегда важный период для людей, период объединения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и беречь самых близких", - цитирует Зеленского Ура-Информ со ссылкой на Офис президента.

Президент отметил, что нужно усилить контроль за ношением масок в общественных местах, ограничения скопления людей, а также за режимом проведения богослужений в Церквях.

Напомним, что с шестого апреля Кабинет министров Украины вводит еще более жесткие меры карантина для граждан страны. Среди прочего нужно будет на улице обязательно одевать маску или респиратор, а также носить документы, удостоверяющие личность.


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