Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце

Три человека были убиты в Ницце в четверг и несколько получили ранения в результате ножевой атаки в базилике Нотр-Дам. Расследование было инициировано Национальной антитеррористической прокуратурой (PNAT). Ее прокурор Жан Франсуа-Рикар сообщил подробности через несколько часов после нападения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFN.

В четверг утром террорист прибыл в Ниццу поездом и направился к церкви. Там он зарезал 55-летнего мужчину и отрубил голову 60-летней женщине. Он также ранил ножом 44-летнюю женщину, которая сбежала в соседнее кафе, где ей до смерти удалось позвать на помощь.

Нападавшего подстрелили, когда его остановила полиция. Он находится в больнице в критическом состоянии. У него были найдены Коран и два телефона, а также тридцатисантиметровый нож - орудие убийства. - Еще мы нашли сумку, оставленную злоумышленником. Он добавил, что рядом с этой сумкой было два ножа, которые он не использовал при атаке.