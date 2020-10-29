Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые

По данным источников в полиции, нападение произошло в четверг около 9 возле базилики Нотр-Дам. По предварительным данным, как минимум один человек погиб и еще несколько получили ранения.

Предполагаемый преступник находится в руках полиции, заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в социальных сетях. Вокруг церкви обозначена зона безопасности.

Об этом пишет УРА-Информ.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин написал в Твиттере, что действия полиции продолжаются. Он также сообщил, что в министерстве собралась антикризисная команда.

Информация о нападении появилась как раз тогда, когда премьер-министр Жан Кастекс выступал в Национальном собрании. Председатель ZN Ричард Ферран заявил, что "убит один человек". Заседание было закрыто.

На данный момент больше подробностей не сообщается, но местные СМИ уж назвали данное происшествие "террористическим актом".

Напомним, что 16 октября жестоко был убит во Франции учитель истории из Конфлан-Сент-Онорин. Пострадавший с обезглавленной головой был найден примерно в 200 метрах от здания школы.