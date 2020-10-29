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В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет

Так называемая организация "Союз Добровольцев" Донбасса, которая считается считается незаконно вооруженным формированием, собирает "кадры" на территории временно неподконтрольной Украине Луганщины для войны в Нагорном Карабахе.

В ОРЛО ищут

Один из телеграм каналов, который пишет о ситуации в ОРЛО, отмечает, что "добровольцев" ищут для того, чтобы якобы "помощь армянскому народу в освобождении Нагорного Карабаха"».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Отмечается, что "добровольцев" ждет неплохая зарплата, фактически они будут получать тысячу долларов. В тоже время телеграм канал добавляет, что "работу" в нагорном Карабахе будут оплачивать "серьезные дяди с Армении и России".

"Стоимость контракта стартует от 29 тысяч в месяц. За идею туда точно никто не поедет. А вот "Народная Милиция ЛНР" получит еще больше проблем с нехваткой кадров. Те, кто хочет в Армению — ищите представителей СДД", — информирует ресурс.

Ранее в ОРЛО сообщили о смерти легендарного боевика под псевдонимом "Добрый", который был лидером группировки "Призрак".


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