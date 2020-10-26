07:53 26.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В ОРЛО сообщили о смерти "легендарного" боевика: "Призрака" окончательно не стало

На временно неподконтрольных официальному Киеву территориях Донбасса продолжают гибнуть боевики так называемых ДНР и ЛНР.

В ОРЛО сообщили о смерти

Местные ресурсы ОРЛО сообщают о гибели командира местной группировки под названием "Призрак" Алексея Маркова, который был известен под позывным "Добрый". Местные ресурсы отмечают, что если погиб "Добрый", то также можно считать, что и не стало окончательно "Призрака.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Его война началась в мае 2014 года, когда знакомые из Стаханова, организовавшие один из первых отрядов ополчения, попросили его помочь со снаряжением. Он отдал все, что у него было, все свои скромные сбережения. Потом обратился за помощью к друзьям и единомышленникам, и с этого начался "Координационный Центр Помощи" "Новороссии", — пишут ресурсы ОРЛО.

Так там отмечают, что "Добрый" был "легендарный командиром войны". "Он не был таким известным, как "Гиви" или "Моторола", но считался "тоже местной знаменитости".

Ранее мы сообщали, что в ОРДо открыто говорят о планах наступления ВСУ.


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