10:30 09.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246969:Nataly

Война за Нагорный Карабах: Путин выдвинул требование

Президент РФ Владимир Путин обратился к главам Армении и Азербайджана с просьбой прекратить боевые действия на территории непризнанного Нагорного Карабаха по гуманитарным причинам - для обмена телами погибших в бою и обмена пленными. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на сайт Кремля.

Война за Нагорный Карабах: Путин выдвинул требование

Российский президент Путин после разговоров по телефону с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал страны прекратить боевые действия, хотя бы для обмена пленными и умершими.

Также стало известно, что глава Кремля пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультаций касательно конфликта за Нагорный Карабах при сотрудничестве российского МИД. Встреча назначена на пятницу, девятое октября.

"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта…", отметили в Кремле.

Ранее сообщалось, что на данный момент Российская Федерация никак не помогает Армении в противостоянии с Азербайджаном в рамках союзной Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).


Поделиться

Читайте также:
 
Гончарук: Зеленский – все, надо искать что-то другое В "Нафтогаз" идут проверки: топ-менеджеров обвиняют в госизмене Еще два сезона: врач рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса Дональд Трамп закончил лечение от COVID-19
Проишествия
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив