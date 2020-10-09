Война за Нагорный Карабах: Путин выдвинул требование

Российский президент Путин после разговоров по телефону с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал страны прекратить боевые действия, хотя бы для обмена пленными и умершими.

Также стало известно, что глава Кремля пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультаций касательно конфликта за Нагорный Карабах при сотрудничестве российского МИД. Встреча назначена на пятницу, девятое октября.

"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта…", отметили в Кремле.

Ранее сообщалось, что на данный момент Российская Федерация никак не помогает Армении в противостоянии с Азербайджаном в рамках союзной Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).