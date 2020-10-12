Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье

Стрельба произошла в поселке Большеорловское. Местные жители отмечают, что в поселок прибыл молодой человек, на вид лет 18.

По предварительным данным, парень открыл огонь из ружья по членам своей семьи. Причины остаются неизвестными. Мимо проходил пассажирский рейсовый автобус №107. Среди пострадавших в результате обстрела транспортного средства бабушка пострадавшего.

Другие очевидцы отмечают. что молодой человек не целился непосредственно в транспортное средство с пассажирами, а попал в него, когда стрелял дробью по прохожим.

Стрелок пустился в бега. На месте происшествия работают местные органы правопорядка. Жителей попросили не покидать свои дома в целях безопасности.

Трое человек умерли на месте происшествия. Несколько раненных, которым уже была оказана медицинская помощь.

Ранее стало известно, что в текущему моменту митинги на территории Беларуси идут уже два месяца в связи с непризнанием Александра Лукашенко легитимным президентом. В последние дни белорусские силовики начали атаковать мирных протестующих газовыми баллончиками водометами. Теперь власти угрожают людям бевым оружием.