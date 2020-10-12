18:24 12.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100247013:Nataly

Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие

К текущему моменту митинги на территории Беларуси идут уже два месяца в связи с непризнанием Александра Лукашенко легитимным президентом. В последние дни белорусские силовики начали атаковать мирных протестующих газовыми баллончиками водометами. Теперь власти угрожают людям бревым оружием. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заместителя главы МВД Геннадия Казакевича, его видеообращение опубликовано на YouTube.

Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие

Он считает, что акции протеста перерастают из мирных в радикальные а власти не готовы с этим мириться.

Силовики, по его словам, не собираются уходить с улиц, и в радикальных случаях будут применять специальную технику и боевое оружие против жителей страны, которые выходят на акции протеста.

Как сообщалось ранее, непризнанный Европой президент Беларуси Александр Лукашенко начал диалог с политзаключенными в стране, которые представляют оппозиционные силы. Разговор велся о самих протестах на белорусской территории, будущем и реформе Конституции РБ.


Поделиться

Читайте также:

  • В Минске власти резко отреагировали на санкции, которые были приняты ЕС в обношении белорусских топ-чиновников и должностных лиц. В ответ действующая власть тоже ввела санкции против Евросоюза. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заявление МИД Беларуси.

  • Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская предложила Александру Лукашенко иммунитет от преследований в случае смены власти в стране. Об этом бывшая кандидат в президенты белорусского государства заявила во время визита в Братиславу, пишет УРА-Информ.

  • Северная Корея больше не готова придерживаться выполнению условий ядерной сделки об отказе в проведении ядерных испытаний и запуске межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщил советник миссии КНДР при ООН Ю Юн Чол, передает Reuters.

  • Інтеграція Білорусі та Російської Федерації вкрай сповільнилася. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає, що в цьому нелегкому процесі немає нічого дивного, адже такі речі не вирішуються на ходу, і це нормально, що інтегр проходить не швидко, особливо, з огляду на факт протестів в РБ. Про це Захарова розповіла в ефірі RTVI, її цитує РІА "Новости", передає УРА-Інформ.

  • Нелегітимний президент, як вважають в ЄС, Білорусі Олександр Лукашенко відповів на звинувачення в таємній інавгурації. На зустрічі з послом Китаю в Білорусі Цуй Цімін він заявив, що деякі держави займають неправильну позицію щодо нього, а також засудив критику в його бік. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на БЕЛТА.

  • Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ядерна зброя, якою володіє країна, до кінця століть забезпечить її безпеку через "тиску високої інтенсивності і військових загроз з боку імперіалістичних і ворожих сил". За словами північнокорейського політика, ядерне стримування, яке знаходитися зараз вони розробляють, спрямоване виключно на самозахист.В Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на видання ЦТАК.

  • У Мін'юсті надійшла пропозиція про створення незалежної комісії, яка займеться перевіркою, веденням реєстру і переглядом справ тих, хто підпадав або ж потрапляє під люстрацію часів Януковича. Про це в інтерв'ю порталу Українські новини заявила заступник міністра юстиції Дениса малюська Валерія Коломієць, передає УРА-Інформ.

  • У Білорусі слід провести незалежні і чесні вибори нового президента. При цьому вони повинні пройти з залученням незалежних спостерігачів. Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біген на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ, передає УРА-Інформ.

  • У Луганській області затримали транспортний засіб, на якому намагалися незаконно вивезти арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба поліції Луганській області у четвер, 12 березня.
 
Смягчение люстрации для чиновников Януковича: в Минюсте поделились подробностями Договор о деоккупации Крыма: итоги встречи Зеленского и Дуды Вакцина от коронавируса: у Зеленского назвали условия получения лекарства Украиной Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
Проишествия
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив