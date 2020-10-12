Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие

К текущему моменту митинги на территории Беларуси идут уже два месяца в связи с непризнанием Александра Лукашенко легитимным президентом. В последние дни белорусские силовики начали атаковать мирных протестующих газовыми баллончиками водометами. Теперь власти угрожают людям бревым оружием. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заместителя главы МВД Геннадия Казакевича, его видеообращение опубликовано на YouTube.
Он считает, что акции протеста перерастают из мирных в радикальные а власти не готовы с этим мириться.
Силовики, по его словам, не собираются уходить с улиц, и в радикальных случаях будут применять специальную технику и боевое оружие против жителей страны, которые выходят на акции протеста.
Как сообщалось ранее, непризнанный Европой президент Беларуси Александр Лукашенко начал диалог с политзаключенными в стране, которые представляют оппозиционные силы. Разговор велся о самих протестах на белорусской территории, будущем и реформе Конституции РБ.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг