Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие

Он считает, что акции протеста перерастают из мирных в радикальные а власти не готовы с этим мириться.

Силовики, по его словам, не собираются уходить с улиц, и в радикальных случаях будут применять специальную технику и боевое оружие против жителей страны, которые выходят на акции протеста.

Как сообщалось ранее, непризнанный Европой президент Беларуси Александр Лукашенко начал диалог с политзаключенными в стране, которые представляют оппозиционные силы. Разговор велся о самих протестах на белорусской территории, будущем и реформе Конституции РБ.