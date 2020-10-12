15:44 12.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Переговоры Лукашенко и оппозиции в СИЗО: стали известны подробности

Непризнанный Европой президент Беларуси Александр Лукашенко начал диалог с политзаключенными в стране, которые представляют оппозиционные силы. Разговор велся о самих протестах на белорусской территории, будущем и реформе Конституции РБ. Об этом рассказал адвокат Антон Гашинский, который представляет интересы арестованного политтехнолога Виталия Шклярова, сообщает Tut.b, передает УРА-Информ.

Переговоры Лукашенко и оппозиции в СИЗО: стали известны подробности

Власти уже решили вопрос относительно политических заключенных, так как существует определенное предложение.

"Кажется, что эта встреча - начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано", - сказал Гашинский. При этом юрист не уточнил, о каком решении идет речь.

Он поделился деталями дискуссии между Лукашенко и оппозицией, так как сам прецедент переговоров является крайне резонансным событием. Шкляров передал, что разговор вышел довольно откровенным и прямым.

"Я видел сегодня Виталия буквально несколько минут, но ясно, что все, что произошло, было большой неожиданностью для него - он не ожидал, что разговор будет - как он выразился - настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу", - добавил адвокат.

За диалогом они провели около пяти часов, обсуждая будущее страны и оппозиционных сил, а также изменения в Конституцию РБ.

Ранее сообщалось, что вВ Европейском союзе было принято окончательно решение касательно введения санкций против Александра Лукашенко, которого не признают легитимным президентом страны. Решение было принято главами министерств иностранных дел.В 


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