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Крушение Ан-26: установлена причина трагедии

Вице-премьер-министр Олег Уруский, а также, с недавнего времени, глава комиссии Кабинета министров Украины по расследованию причин и обстоятельств крушения самолета Ан-26 под Чугуевом сообщил о первых результатах расследования причин страшной трагедии, которая унесла жизни 26 курсантов харьковского училища. Эксперты установили, почему левый двигатель самолета не работал в штатном режиме. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на страницу в Facebook политика.

Крушение Ан-26: установлена причина трагедии

Неисправленная работа левого двигателя Ан-26 обусловлена отказом одного из блоков его системы управления.

" Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло вследствие отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", – поделился Уруский.

Также чиновник отметил, что во время следственных действий по расследования авиакатастрофы экспертами были обнаружены грубейшие нарушения в организации полетов, а также в исполнении летных заданий.

Ранее сообщалось, что в Харькове стартовала церемония прощания с усопшими в результате страшной авиакатастрофы под Чугуевом самолета Ан-26.


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