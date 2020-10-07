Крушение Ан-26: установлена причина трагедии

Неисправленная работа левого двигателя Ан-26 обусловлена отказом одного из блоков его системы управления.

" Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло вследствие отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", – поделился Уруский.

Также чиновник отметил, что во время следственных действий по расследования авиакатастрофы экспертами были обнаружены грубейшие нарушения в организации полетов, а также в исполнении летных заданий.

Ранее сообщалось, что в Харькове стартовала церемония прощания с усопшими в результате страшной авиакатастрофы под Чугуевом самолета Ан-26.