Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания

В Харькове стартовала церемония прощания с усопшими в результате страшной авиакатастрофы под Чугуевом самолета Ан-26. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на ТСН.
На центральную площадь Харькова доставили тела курсантов и офицеров для проведения церемонии прощания с погибшими под Чугуевом в результате трагической случайности.
На церемонии присутствует украинский президент Владимир Зеленеский и первая леди Украины Елена Зеленская.
Стоит отметить, что причины крушения военного судна все еще устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в ГБР Украины прокомментировали версию об отказе одного из двигателей Ан-26, который потерпел крушение, повлекшее за собой смерть 26 человек под Харьковом. Руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский отметил, что левый двигатель Ан-26 не отказывал и находился в строю.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг