Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания

На центральную площадь Харькова доставили тела курсантов и офицеров для проведения церемонии прощания с погибшими под Чугуевом в результате трагической случайности.

На церемонии присутствует украинский президент Владимир Зеленеский и первая леди Украины Елена Зеленская.

Стоит отметить, что причины крушения военного судна все еще устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в ГБР Украины прокомментировали версию об отказе одного из двигателей Ан-26, который потерпел крушение, повлекшее за собой смерть 26 человек под Харьковом. Руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский отметил, что левый двигатель Ан-26 не отказывал и находился в строю.