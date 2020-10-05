Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария

Для журналистов были организованы специальные автобусы, на которых они покинули территорию на которой ведутся активные боевые действия.

Сейчас иностранные представители СМИ направились в город Горис, который находится на юге Армении. Власти Армении дали обещание открыть там пресс-центр.

Среди тех, кто остался на территории обстрелов находятся и армянские журналисты, которые будут освещать все события из непризнанной столицы Нагорного Карабаха.

Немного позже появилась информация, что военные силы Азербайджана продолжают наступать на южном направлении линии разграничения.

Стоит отметить, что Степанакерт обстреливают из РСЗО "Смерч", "Полонез" и T-300 Kasirga.

Ранее сообщалось, что при посредничестве ОБСЕ Армения готова вести диалог с Азербайджаном касательно прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.