11:18 02.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Армения готова начать переговоры по Карабаху

При посредничестве ОБСЕ Армения готова вести диалог с Азербайджаном касательно прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на МИД Армении.

Армения готова начать переговоры по Карабаху

В армянском ведомстве отметили, что в стране хотят мирным путем урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Также в Армении подчеркнули, что мирно противодействуют агрессии Нагорно-Карабахской республики. В МИД добавили, что готовы к тесному сотрудничеству со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Огонь на территориях Альцараха они хотят остановить с помощью мирных договоренностей.

В Армении подчеркнули, что действия других государств в вооруженном конфликте подрывает безопасность региона и повышает риски начала крупной войны. Стоит напомнить, что в вооруженном конфликте в Карабахе принимают участие войска Азербайджана. Также Турция, Сирия, Ливия, Российя и ряд других государства вмешиваются в дела страны.

Ранее сообщалось, что в район конфликта на Карабахе идет незаконны переброс сбоевиков из Сирии и Ливии.


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