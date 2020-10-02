Армения готова начать переговоры по Карабаху

В армянском ведомстве отметили, что в стране хотят мирным путем урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Также в Армении подчеркнули, что мирно противодействуют агрессии Нагорно-Карабахской республики. В МИД добавили, что готовы к тесному сотрудничеству со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Огонь на территориях Альцараха они хотят остановить с помощью мирных договоренностей.

В Армении подчеркнули, что действия других государств в вооруженном конфликте подрывает безопасность региона и повышает риски начала крупной войны. Стоит напомнить, что в вооруженном конфликте в Карабахе принимают участие войска Азербайджана. Также Турция, Сирия, Ливия, Российя и ряд других государства вмешиваются в дела страны.

Ранее сообщалось, что в район конфликта на Карабахе идет незаконны переброс сбоевиков из Сирии и Ливии.