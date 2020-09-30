Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии

Брайковский отметил, что версия об отказе двигателя является полной чушью и совершенно не соответсвует приближенным версиям. Также он добавил, что есть информация о возможном снижении давления индикатора крутящего момента.

По предварительным данным в ГБР выяснили, что у самолета была только одна неисправность - отказал датчик давления во время полета.

Обломки самолета изъяты в качестве вещественных доказательств. Также до сих пор продолжается расшифровка бортовых самописцев Ан-26. В Минобороны также продолжают техническое расследование по делу н-26.

Ранее сообщалось, что курсант третьего курса Вячеслав Золочевский, который оказался единственным выжившим в авиакатастрофе авиасудна Ан-26, которое потерпело крушение под Чугуевом, первый раз со дня трагедии вышел из больничной палаты.