Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии

В ГБР Украины прокомментировали версию об отказе одного из двигателей Ан-26, который потерпел крушение, повлекшее за собой смерть 26 человек под Харьковом. Руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский отметил, что левый двигатель Ан-26 не отказывал и находился в строю. Для доказания этого факта он предложил опубликовать данные с бортовых самописцев самоета. Об этом пишет УРА-Информ.
Брайковский отметил, что версия об отказе двигателя является полной чушью и совершенно не соответсвует приближенным версиям. Также он добавил, что есть информация о возможном снижении давления индикатора крутящего момента.
По предварительным данным в ГБР выяснили, что у самолета была только одна неисправность - отказал датчик давления во время полета.
Обломки самолета изъяты в качестве вещественных доказательств. Также до сих пор продолжается расшифровка бортовых самописцев Ан-26. В Минобороны также продолжают техническое расследование по делу н-26.
Ранее сообщалось, что курсант третьего курса Вячеслав Золочевский, который оказался единственным выжившим в авиакатастрофе авиасудна Ан-26, которое потерпело крушение под Чугуевом, первый раз со дня трагедии вышел из больничной палаты.
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