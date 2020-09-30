13:29 30.09.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии

В ГБР Украины прокомментировали версию об отказе одного из двигателей Ан-26, который потерпел крушение, повлекшее за собой смерть 26 человек под Харьковом. Руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский отметил, что левый двигатель Ан-26 не отказывал и находился в строю. Для доказания этого факта он предложил опубликовать данные с бортовых самописцев самоета. Об этом пишет УРА-Информ.

Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии

Брайковский отметил, что версия об отказе двигателя является полной чушью и совершенно не соответсвует приближенным версиям. Также он добавил, что есть информация о возможном снижении давления индикатора крутящего момента.

По предварительным данным в ГБР выяснили, что у самолета была только одна неисправность - отказал датчик давления во время полета.

Обломки самолета изъяты в качестве вещественных доказательств. Также до сих пор продолжается расшифровка бортовых самописцев Ан-26. В Минобороны также продолжают техническое расследование по делу н-26.

Ранее сообщалось, что курсант третьего курса Вячеслав Золочевский, который оказался единственным выжившим в авиакатастрофе авиасудна Ан-26, которое потерпело крушение под Чугуевом, первый раз со дня трагедии вышел из больничной палаты.


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