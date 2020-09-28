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Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию

Продолжаются боевые действия между силами Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах. Обе стороны конфликта заявили, что используют тяжелую артиллерию. СМИ также сообщают о новых жертвах.

Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию

По подсчетам AFP, число солдат, погибших в бою с утра воскресенья, когда начались бои, увеличилось до 32 человек.

Об этом пишет УРА-Информ.

Кроме того, пять мирных жителей Азербайджана и двое мирных жителей Армении из Нагорного Карабаха были убиты, в результате чего общее число погибших составило 39 человек, пишет французское агентство. По его словам, азербайджанская сторона не раскрывает своих потерь в вооруженных силах.

Агентство Reuters сообщает, что в воскресенье власти Нагорного Карабаха сообщили, что 16 его солдат были убиты и более 100 ранены в результате авиационной и артиллерийской атаки азербайджанских войск. В понедельник власти сепаратистского анклава увеличили баланс погибших в своих силах на 15 солдат, добавляет Reuters.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим полного прекращения огня за последние сутки.


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