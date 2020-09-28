Ситуация на Донбассе: данные за 28 сентября, боевики продолжают стрелять

Так за предыдущие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима полного прекращения огня о стороны противника. Возле населенного пункта Опытное боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Из стрелкового оружия противник провоцировал украинских военных неподалеку Шумов и дважды - вблизи населенного пункта Орехово.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками. Наши воины, следуя достигнутых договоренностей, стойко стоят на защите государства. В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди наших воинов нет", - отмечают в штабе ООС.

В тоже время с начала суток 28 сентября на линии фронта не было зафиксировано обстрелов и провокаций со стороны противника.

Ранее мы сообщали, что боевики трижды нарушали режим полного прекращения огня.