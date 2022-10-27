Происшествия

В РФ намекнули, где будет применено радиоактивное оружие: названа местность

Ирина

Российская пропаганда начала распространять информацию о том, что Украина якобы завершила «технические приготовления к подрыву «грязной бомбы». Однако такое заявление может говорить о том, где именно РФ хочет устроить провокацию в Украинском государстве.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщила «Украинская Правда», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что пропагандисты ссылаются на источник, который знаком с ситуацией. Пророссийские деятели пишут, что «специалисты украинской компании «Южмаш» подготовили бутафорскую ракету, которая будет наполнена радиоактивным материалом, а затем якобы упадет над запретной зоной Чернобыльской АЭС.

По информации росСМИ, специалисты «Южмаш» уже создали макет ракеты комплекса «Искандер», основная часть которой будет снаряжена радиоактивным материалом, а затем «сбита» ВВС Украины в районе Чернобыльской АЭС.

Именно на это заявление обратили внимание в соцсетях. Люди пишут о том, что Россия намерена в зоне ЧАЭС устроить чуть ли не теракт.

Напомним, Тимошенко заговорила о «плане Маршала» для Украины: в чем задумка нардепа.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Кремль привез в Херсонскую область особые отряды: ГУР сообщили, кто в них состоит

Хотя Российская Федерация продолжает говорить о том, что пытается закончить войну в Украине, она, тем не менее, пытается всеми силами уничтожать не только украинцев, но и россиян. На этом фоне недавно СМИ обратили внимание, что на Херсонщину РФ начала свозить спецотряды.

Ирина

Россия не будет взрывать Каховскую ГЭС: ВСУ сообщили, что знают о планах Кремля

Представитель пресс-службы Главного управления разведкой Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил о том, что Российская Федерация фактически не имеет возможности взорвать столь масштабный объект на Юге страны.

Ирина

США открыто пригрозили Путину: Блинкен рассказал, что недавно произошло

Государственный секретарь и один из ключевых представителей Америки Энтони Блинкен сообщил о том, что недавно Штаты решили связаться с Российской Федерацией по своим каналам. Как оказалось, Путину было выдвинуто соответствующее предупреждение по войне в Украине.

Ирина

Крым может остаться без воды на 15 лет: Данилов предупредил, какой удар могут готовить в РФ

Если российские войска взорвут Каховскую гидроэлектростанцию, временно оккупированный Крым лишится воды на 10-15 лет, а возможно, и навсегда. Однако и это не единственная проблема, с которой столкнется не только Киев, но и Москва.

Ирина

Китай может нанести военный удар по РФ: Forbes выяснил тревожную для Кремля информацию

КНР может воспользоваться ослаблением Москвы из-за войны с Украиной и попытается оккупировать восточную территорию РФ.

Ирина

Здоровье Путина резко сдало: в РФ наконец-то признались, что происходит с лидером государства

Президент России Владимир Путин в минувшие выходные прошел очередной медицинский осмотр, и его семья и врачи обеспокоены его кашлем, постоянной тошнотой и потерей аппетита из-за противораковых препаратов и специальной диеты.