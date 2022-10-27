В РФ намекнули, где будет применено радиоактивное оружие: названа местность

Российская пропаганда начала распространять информацию о том, что Украина якобы завершила «технические приготовления к подрыву «грязной бомбы». Однако такое заявление может говорить о том, где именно РФ хочет устроить провокацию в Украинском государстве.

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Об этой информации сообщила «Украинская Правда», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что пропагандисты ссылаются на источник, который знаком с ситуацией. Пророссийские деятели пишут, что «специалисты украинской компании «Южмаш» подготовили бутафорскую ракету, которая будет наполнена радиоактивным материалом, а затем якобы упадет над запретной зоной Чернобыльской АЭС.

По информации росСМИ, специалисты «Южмаш» уже создали макет ракеты комплекса «Искандер», основная часть которой будет снаряжена радиоактивным материалом, а затем «сбита» ВВС Украины в районе Чернобыльской АЭС.

Именно на это заявление обратили внимание в соцсетях. Люди пишут о том, что Россия намерена в зоне ЧАЭС устроить чуть ли не теракт.

Напомним, Тимошенко заговорила о «плане Маршала» для Украины: в чем задумка нардепа.