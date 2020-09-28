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Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку

Эксперты в авиационной области начали расшифровку бортовых самописцев военного самолета АН-26, который потерпел крушение 25 сентября под Харьковом. Об этом сообщил председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку

"Черные ящики", рухнувшего самолета, уже были обнаружены. Они остались целы после падения самолета. Также он рассказал, что состояние самописцев удовлетворительное, информацию можно будет считать. Процесс их дешифровки уже начат под контролем ГБР. Сам процесс займет приблизительно от трех до пяти дней.

К текущему моменты обломки военного самолета уже были собраны и доставлены на территорию воинской части А4104 в Чугуеве. Там обломки самолета, будут под строгим круглосуточным наблюдением Государственного бюро расследований.

"В дальнейшем специалистами будет проведен максимальный сбор самолета в исходное состояние", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что преподаватель Харьковского национального университете Воздушных сил рассказал журналистам, что на полетах экономили, особенно на тренировочных, ведь они обходились крайне дорого.


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