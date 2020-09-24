Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"

Стоит отметить, что над Приазовьем украинские военнослужащие зафиксировали полет двух беспилотников, которые не должны были находится в воздушном пространстве Украины. Отмечается, что на них были российские наемники. Вторжение незаконных авиасуден на линии разграничения было подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4".

В штабе также добавили, что около Попасной наемники Российской Федерации дважды стреляли из автоматического станкового гранатомета. Военные украинской армии ответных действий на стрельбу не открывали. К счастью, обошлось без потерь в рядах украинских военнослужащих

Сообщается, что недалеко от Песков двое наших военных получили осколочное ранение в результате подрыва на неизвестно устройстве. Военные сейчас находятся в больнице. Также отмечается, что они входят в состав Объединенных сил.

Около Новозвановки украинские военные обнаружили очаги возгорания сухой травы. Их удалось полностью ликвидировать, и избежать сильных возгораний.

Ранее сообщалось, что переговоры по мирному урегулированию конфликта РФ и Украины в Минске могут быть полностью перенесены в виртуальный формат, или вовсе - сорваны.