"Донбасс накрылся медным тазом": у Кравчука анонсировали изменения в работе ТКГ

По словам политика, в данный момент сложно спрогнозировать дальнейший ход развития событий касательно временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий украинского Донбасса. Также он не берется утверждать, как позиция Украины отразиться на переговорах в целом.

При этом он отметил, что во время пандемии коронавирусной инфекции, место проведения встречи стало лишь формальностью, и мирное урегулирование конфлкта может быть полностью перенесено в виртуальный формат.

"МИД Украины признал Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси. Как это отразится на переговорах ТКГ - пока не ясно. Минскими эти переговоры давно уже являются весьма условно. С весны общение происходит только по видеосвязи. Видимо, и дальше будет так", - подчеркнул Казанский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прокомментировал протесты в Беларуси, которые возникли на фоне нечестностиВВВ президентских выборов и тайной инаугурации Александра Лукашенко.