16:15 24.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246707:Nataly

"Донбасс накрылся медным тазом": у Кравчука анонсировали изменения в работе ТКГ

Ранее Украина официально заявила о том, что не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Вследствии новых событий переговоры по мирному урегулированию конфликта РФ и Украина в Минске могут быть полностью перенесены в виртуальный формат, или вовсе - сорваны. Об этом сообщил представитель Донецка в делегации Киева в ТКГ Денис КазанскийВВВ в своем Telegram-канале, передает УРА-Информ.

По словам политика, в данный момент сложно спрогнозировать дальнейший ход развития событий касательно временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий украинского Донбасса. Также он не берется утверждать, как позиция Украины отразиться на переговорах в целом.

При этом он отметил, что во время пандемии коронавирусной инфекции, место проведения встречи стало лишь формальностью, и мирное урегулирование конфлкта может быть полностью перенесено в виртуальный формат.

"МИД Украины признал Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси. Как это отразится на переговорах ТКГ - пока не ясно. Минскими эти переговоры давно уже являются весьма условно. С весны общение происходит только по видеосвязи. Видимо, и дальше будет так", - подчеркнул Казанский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прокомментировал протесты в Беларуси, которые возникли на фоне нечестностиВВВ президентских выборов и тайной инаугурации Александра Лукашенко.


Поделиться

Читайте также:

  • Вопрос возвращения отдельных районов временно оккупированного пророссийскими боевиками Донбасса в состав Украины и вывод оттуда российских незаконных вооруженных формирований – это два абсолютно различныхВ процесса. Непосредственно сам процесс реинтеграции может занять около половины века. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, замглавы ТКГ по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на востоке страны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УРА-Информ.

  • В связи с ситуацией в Беларуси все больше идет разговоров по поводу того, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу может пройти в другом месте.

  • В ряд статей закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах оккупированных Донецкой и Луганской областей Верховная Рада внесет изменения, чтобы на правовой основе включить в документ "формулу Штайнмайера". Проблемные моменты с ее имплементацией должны быть урегулированы в рамках переговоров на уровне лидеров стран Нормандского формата. Об этом заявил представитель Киева в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Андрей Костин в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1, передает УРА-Информ.

  • Під час засідання ТКГ, яке пройшло третього вересня, було погоджено чотири нових ділянки розведення сил і засобів на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу. Також були виділені 19 пріоритетних ділянок розмінування на сході України. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на Офіс президента України.

  • Тристороння контактна група по мирному врегулюванню на Донбасі домовилася про обмін полоненими в форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" до кінця року. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прессекретарка Кучми Дарка Оліфер.

  • Росія на сьогоднішній день вдалася до прямого втручання в політичне життя Криму.

  • Україна і так звані ДНР і ЛНР продовжують переговори з приводу обміну полоненими, який може відбутися вже найближчим часом.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував своє рішення призначити колишнього главу держави Леоніда Кравчука представником України в Тристоронній контактній групі по Донбасу в Мінському переговорному процесі.

  • Три колишніх Президента України Леонід Кравчук, Віктор Ющенко та Леонід Кучма заявили про свій намір бути присутнім під час позачергового засідання Верховної Ради.
 
"Это внутреннее дело нашей страны": Лукашенко предъявил претензии Украине "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками Проститутки для президента: Лукашенко в бане зажигал с "ночными бабочками" "Такой власти не будет": Зеленский открыто раскритиковал режим Лукашенко
Проишествия
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив