Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв

Министр Хамад Хасан сказал, что каждый пятый человек из примерно пяти тысяч раненых нуждался в госпитализации, а 120 человек находились в критическом состоянии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Взрыв произошел во вторник, 4 августа, на складах порта Бейрута, где аммиачная селитра хранилась несколько лет без необходимых мер безопасности. Взрыв был настолько сильным, что его услышали на Кипре, в 240 км от Бейрута.

В качестве причины трагедии власти Ливана заявили о сварочных работах на складах, где хранилось 2750 тонн аммиачной селитры, ранее конфискованной властями. В рамках расследования задержаны 16 человек.

В связи с ситуацией в стране правительство Ливана объявило чрезвычайное положение в городе Бейрут, которое продлится две недели.

Ранее мы сообщали, что сразу несколько десятков человек обратились в посольство Украины для того, чтобы получить денежную помощь. Так три семьи рассказали о значительном повреждении их жилья. В тоже время 30 украинцев обратились о небольшой денежной помощи.