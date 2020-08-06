Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о состоянии украинцев, которые в той или иной степени пострадали от мощного взрыва в Бейруте.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

"В посольство Украины в Ливане обратились три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их квартир в результате взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она понесла. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан. В том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Мы сейчас работаем над решением этого вопроса так же", - сказал Кулеба.

Ранее мы сообщали, что Украина готова помочь Ливии справиться с последствиями большого взрыва, который произошел в столице государства – Бейруте. На данный момент реакция Ливии на этот запрос Украины неизвестна.