15:38 06.08.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте

Сразу несколько десятков человек обратились в посольство Украины для того, чтобы получить денежную помощь. Так три семьи рассказали о значительном повреждении их жилья. В тоже время 30 украинцев обратились о небольшой денежной помощи.

Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о состоянии украинцев, которые в той или иной степени пострадали от мощного взрыва в Бейруте.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

"В посольство Украины в Ливане обратились три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их квартир в результате взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она понесла. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан. В том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Мы сейчас работаем над решением этого вопроса так же", - сказал Кулеба.

Ранее мы сообщали, что Украина готова помочь Ливии справиться с последствиями большого взрыва, который произошел в столице государства – Бейруте. На данный момент реакция Ливии на этот запрос Украины неизвестна.


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