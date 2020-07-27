В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия

На проспекте Гагарина в первой столице Украины – Харькове, во время ремонтных работ колодца скончались четыре сотрудника коммунальной службы. По предварительным данным, они задохнулись. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области, передает УРА-Информ.
В ведомстве отметили, что четыре сотрудника коммунальной службы: трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.
"Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников", - сказано в сообщении.
Информация о трагедии внесена в Единый учет, сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют причины и обстоятельства данного трагичного происшествия.
Как сообщалось ранее, в Харьковской области на железнодорожной станции "Граково" в городе Изюм сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина с боеприпасами, которые у него были при себе. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения задержанному.
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