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Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)

27 июля, 18 лет назад произошла Скниловская трагедия – одна из самых страшных трагедий в историях авиашоу.

Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)

Тогда 27 июля 2002 года на военном аэродроме "Скнилов" во Львове проходило авиашоу, которое было посвящено 60-летию 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил. В результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в том числе 28 детей. Более 500 человек получило травмы и были признаны судом пострадавшими. В общей сложности в аэропорту находилось десять тысяч человек.

Об этом пишет УРА-Информ.

Самолетом управлял опытный экипаж - пилоты первого класса полковник Владимир Топонарь и второй пилот полковник Юрий Егоров. Она оба сумели катапультироваться и фактически не получили травм.

В итоге в результате расследования к ответственности привлекли десять человек, из которых половин была оправдана. Лица, причастные к авиашоу, и летчики были признаны виновными в совершении аварии из-за халатности и невыполнения плана полета.

Все пять человек, которые были обвинены в трагедии не признали свою вину. При этом пострадавшие остались недовольными результатами расследования, а государство так и не извинилось за трагедию.

Ранее мы сообщали, что в Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста.


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