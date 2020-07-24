В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста

Стоит отметить, что подозреваемого в пособничестве арестовали на два месяца.

Соответствующее решение озвучил председательствующий судья в зале проведения заседания.

Согласно решению суда, подозреваемый мужчина, пока что, арестован на срок 60 дней. Стоит отметить, что Михайленко сможет выйти под залог в размере 175 тысяч гривен.

За незаконное обращение с оружием и боеприпасами подозреваемому в пособничестве луцкому террористу грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что луцкий террорист, который вчера захватил автобус с заложниками в центре города, ранее уже находился под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Однако в полиции рассказали, что в последнее время необходимости в постоянном контроле образа жизни подозреваемого не было.