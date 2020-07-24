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В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста

Орджоникидзевский райсуд города Харькова взял под стражу Дмитрия Михайленко. В прокуратуре считают, что мужчина является предполагаемым сообщником луцкого террориста Максима Кривоша. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста

Стоит отметить, что подозреваемого в пособничестве арестовали на два месяца.

Соответствующее решение озвучил председательствующий судья в зале проведения заседания.

Согласно решению суда, подозреваемый мужчина, пока что, арестован на срок 60 дней. Стоит отметить, что Михайленко сможет выйти под залог в размере 175 тысяч гривен.

За незаконное обращение с оружием и боеприпасами подозреваемому в пособничестве луцкому террористу грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что луцкий террорист, который вчера захватил автобус с заложниками в центре города, ранее уже находился под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Однако в полиции рассказали, что в последнее время необходимости в постоянном контроле образа жизни подозреваемого не было.


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