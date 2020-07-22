Заложники рассказали, что пережили во время захвата террористом

Заложники, которых держал вчера на протяжении почти 12 часов в автобусе террорист в Луцке, рассказали, как к ним относился преступник на протяжении всего процесса.
Заложники отметили, что террорист относился к ним хорошо, хотя и не выпускал на улицу в туалет, поэтому им приходилось ходить на ведро.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Первый канал социальных новостей.
Заложники отмечают, что в целом террорист Максим Кривош относился к ним хорошо и даже не угрожал. Он также поздравлял заложников с днем антисистемы и требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами.
"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал на ведро, а на улицу не отпускал", - рассказала освобожденная заложница Наталья Босса.
"Просил только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", - поделилась эмоциями другая заложница Руслана.
В общей сложности преступник продержал заложников в автобусе 12 часов, после чего сдался. Это он сделал после личного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позже сам президент Украины прокомментировал разговор с преступником и выполнение его требований.