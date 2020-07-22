Заложники рассказали, что пережили во время захвата террористом

Заложники отметили, что террорист относился к ним хорошо, хотя и не выпускал на улицу в туалет, поэтому им приходилось ходить на ведро.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Первый канал социальных новостей.

Заложники отмечают, что в целом террорист Максим Кривош относился к ним хорошо и даже не угрожал. Он также поздравлял заложников с днем антисистемы и требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами.

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал на ведро, а на улицу не отпускал", - рассказала освобожденная заложница Наталья Босса.

"Просил только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", - поделилась эмоциями другая заложница Руслана.

В общей сложности преступник продержал заложников в автобусе 12 часов, после чего сдался. Это он сделал после личного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже сам президент Украины прокомментировал разговор с преступником и выполнение его требований.