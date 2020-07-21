11:03 21.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
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Кровавые выходные в Чикаго: 12 человек погибло

По данным местной полиции, с вечера пятницы (17 июля) до воскресенья (19 июля) в результате стрельбы в Чикаго погибли 12 человек. С начала года в этом городе расстреляно более 1,9 тысячи человек.

Кровавые выходные в Чикаго: 12 человек погибло

За выходные 63 человека были застрелены в 41 инциденте в Чикаго. 12 из них умерли. Это еще один кровавый уик-энд в Чикаго. В день независимости (4 июля) было расстреляно 17 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

За выходные 63 человека были ранены в 41 огнестрельном инциденте в Чикаго. 12 из них умерли. Это еще один кровавый уик-энд в Чикаго. В день независимости (4 июля) было расстреляно 17 человек.

По данным полиции, в городах США совершено больше убийств с применением огнестрельного оружия, чем год назад.

Эксперты считают, что это связано с эпидемией коронавируса и вызванным им экономическим кризисом.

Президент США Дональд Трамп, указывая на проблему насилия в понедельник, объявил, что он "что-то с этим сделает". Он не исключил отправки федеральных подразделений в крупнейшие американские города.

Город ветров уже много лет борется с проблемой нападений с применением огнестрельного оружия. Большинство из них происходят во время споров между бандами. По оценкам полиции, в Чикаго их несколько десятков.

Ранее мы сообщали, что в Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию.


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