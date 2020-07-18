14:41 18.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245679:Nataly

В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию

Трагедия произошла в столице Российской Федерации.В ПогиблаВ 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Стало известно, что девушка выпала из окна шестого этажа. Это случилось минувшей ночью на Улице 1905 года. Тело российской спортсменки обнаружили под окнами. Об этом сообщаетВ "ТАСС"В со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию

"Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели – суицид", — отметил источник в правоохранительных органах.

По известно информации, в последние годы Александровская выступала за Австралию, но много тренировалась в России. До конца 2011 года девушка выступала как одиночница, с 2012-го начала кататься в паре. Зимой 2017 года фигуристка стала чемпионкой мира среди юниоров.

Стоит отметить, что в последнее время российская спортсменка страдала затяжной депрессией. Дело в том, что ее успех пришелся на 2017 год, когда она жила в Австралии и выступала в паре с Харли Уиндзором. Однако затем девушка переехала в Канаду, но там получила травму и вернулась в Россию, сообщает телеграм-канал "112".

В Москве Екатерина попробовала себя в телешоу, но карьера не складывалась. Спортсменка обращалась к психологам, но по всей видимости действенной помощи они ей не оказали.

На столе девушка оставила записку с одним словом: "Люблю".

Ранее сообщалось, что стало известно состояние ребенка, который выжил после жуткой ДТП под Киевом, в котором погибли его родители, брат и сестра.


Поделиться

Читайте также:
 
Иран передал Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ В ЕС сделали резкое заявление в адрес США из-за Северного потока-2 Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших
Проишествия
  • 14:41 В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
  • 13:55 Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская
  • 13:48 Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших
  • 15:32 Под ВР произошли стычки полицейских с активистами из-за "мови"
  • 14:36 В США по-зверски убили миллионера: подробности
  • 12:47 Убийство следователя СБУ: стали известны подробности
  • 11:29 Стало известно состояние мальчика, который выжил в ужасном ДТП под Киевом
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
  • 10:37 В Турции разбился самолет: никто не выжил
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив