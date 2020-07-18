В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию

Трагедия произошла в столице Российской Федерации.В ПогиблаВ 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Стало известно, что девушка выпала из окна шестого этажа. Это случилось минувшей ночью на Улице 1905 года. Тело российской спортсменки обнаружили под окнами. Об этом сообщаетВ "ТАСС"В со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели – суицид", — отметил источник в правоохранительных органах.
По известно информации, в последние годы Александровская выступала за Австралию, но много тренировалась в России. До конца 2011 года девушка выступала как одиночница, с 2012-го начала кататься в паре. Зимой 2017 года фигуристка стала чемпионкой мира среди юниоров.
Стоит отметить, что в последнее время российская спортсменка страдала затяжной депрессией. Дело в том, что ее успех пришелся на 2017 год, когда она жила в Австралии и выступала в паре с Харли Уиндзором. Однако затем девушка переехала в Канаду, но там получила травму и вернулась в Россию, сообщает телеграм-канал "112".
В Москве Екатерина попробовала себя в телешоу, но карьера не складывалась. Спортсменка обращалась к психологам, но по всей видимости действенной помощи они ей не оказали.
На столе девушка оставила записку с одним словом: "Люблю".
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