В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию

"Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели – суицид", — отметил источник в правоохранительных органах.

По известно информации, в последние годы Александровская выступала за Австралию, но много тренировалась в России. До конца 2011 года девушка выступала как одиночница, с 2012-го начала кататься в паре. Зимой 2017 года фигуристка стала чемпионкой мира среди юниоров.

Стоит отметить, что в последнее время российская спортсменка страдала затяжной депрессией. Дело в том, что ее успех пришелся на 2017 год, когда она жила в Австралии и выступала в паре с Харли Уиндзором. Однако затем девушка переехала в Канаду, но там получила травму и вернулась в Россию, сообщает телеграм-канал "112".

В Москве Екатерина попробовала себя в телешоу, но карьера не складывалась. Спортсменка обращалась к психологам, но по всей видимости действенной помощи они ей не оказали.

На столе девушка оставила записку с одним словом: "Люблю".

Ранее сообщалось, что стало известно состояние ребенка, который выжил после жуткой ДТП под Киевом, в котором погибли его родители, брат и сестра.