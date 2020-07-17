Убийство следователя СБУ: стали известны подробности

Правоохранительные органы сообщили о подозрении двум мужчинам, которые причастны к убийству сотрудника Службы безопасности Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 5 сообщено о подозрении двум лицам, причастным к совершению разбойного нападения на сотрудника СБУ и нанесению ему тяжкого телесного повреждения, приведшего к наступлению смерти (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - отмечается в сообщении.

Правоохранители отмечают, что согласно результатам следствия, стало известно, что 14 июля около 23:30 на улице Иорданской, подозреваемые увидели представителя СБУ и напали на него с целью завладения его имуществом. Один из мужчин нанес сильный удар в голову потерпевшему, после этого они завладели имуществом мужчины и скрылись. Тело мужчины нашли прохожие и вызвали полицию.

Мужчины 1990 и 1997 г.р. уже не впервые находятся под следствием. В доме одного их них были найдены вещи сотрудника СБУ.

Ранее мы сообщали, что погибший мужчина как раз должен был выйти на пенсию 14 июля.