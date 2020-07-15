11:52 15.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245611:labazovych

В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства

Сегодня ночью, 15 июля, в Киеве был найден мертвым сотрудник Службы безопасности Украины. Тело следователя по особо важным делам СБУ было обнаружено на улице Иорданской.

В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства

Представители полиции, которые прибили на вызов увидели тело мужчины с признаками насильственной смерти. Проведя предварительный осмотр было обнаружено, что у мужчины есть следы крови у правого уха. Также у него были так же вывернуты карманы брюк и, что интересно, снята обувь.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНН.

По обновленной информации стало известно, что убитый мужчина – это следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. Из источников, стало известно, что он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на Донбассе.

На данный момент неизвестно, кто может быть причастен у убийству следователя СБУ. Также не сообщается, связанна ли смерть Закладного со служебной деятельность. Интересно, что сегодня он должен был выйти на пенсию.

Ранее мы сообщали, что СБУ рассекретила сенсационные данные об аварии на ЧАЭС.


Поделиться

Читайте также:
 
В Украине планируют расширить права полиции на дорогах Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы Работа школ с первого сентября: в МОЗ назвали условия Зеленский рассказал, когда назначит нового главу НБУ
Проишествия
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив