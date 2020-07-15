В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства

Представители полиции, которые прибили на вызов увидели тело мужчины с признаками насильственной смерти. Проведя предварительный осмотр было обнаружено, что у мужчины есть следы крови у правого уха. Также у него были так же вывернуты карманы брюк и, что интересно, снята обувь.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНН.

По обновленной информации стало известно, что убитый мужчина – это следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. Из источников, стало известно, что он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на Донбассе.

На данный момент неизвестно, кто может быть причастен у убийству следователя СБУ. Также не сообщается, связанна ли смерть Закладного со служебной деятельность. Интересно, что сегодня он должен был выйти на пенсию.

Ранее мы сообщали, что СБУ рассекретила сенсационные данные об аварии на ЧАЭС.