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В Польше до смерти избили молодую украинку

В Польше была убита 26-летняя гражданка Украины. Представители пулавского отдела полиции уже задержали 45-летнего мужчину из Молдовы, который подозревается в убийстве.

В Польше до смерти избили молодую украинку

Вчера, 14 июля, около 10:30 по польскому времени (11:30 по Киеву) полиция получила уведомление о том, что на ул. 6 августа в Пулавах мужчина избивает женщину и тянет ее в многоквартирный дом. Патрульные первыми прибили на место инцидента. На первом этаже здания полиция быстро одолела и арестовала человека, который мог быть причастен к инциденту.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

В одной из квартир офицеры обнаружили окровавленную женщину. Они немедленно начали реанимацию, которую продолжили медицинские спасатели. В очень плохом состоянии пострадавшая была доставлена в больницу в Пулавах. Вскоре после этогоона умерла. На месте происшествия полиция проводила мероприятия под строгим надзором прокурора. Было установлено, что жертвой является 26-летняя гражданинка Украины, которая некоторое время живет и работает в Пулавах. Задержанный - 45-летний гражданин Молдовы.

В настоящее время в этом деле продолжается дальнейшее разбирательство, в том числе с участием задержанного 45-летнего мужчины.

Ранее мы сообщали, что в Харькове женщина совершила суицид и убила сына.


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