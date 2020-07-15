13:41 15.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Харькове женщина совершила суицид и убила сына

В Харькове 37-летняя мать вскрыла себе вены, задушив перед этим своего ребенка. Мальчику было всего лишь 10 лет. Сотрудники правоохранительных органов преполагают, что причиной трагедии стало отчаяние из-за просроченных банковских кредитов. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает УРА-Информ.

В Харькове женщина совершила суицид и убила сына

Местные сотрудники правопорядка отметили, что тело женщины в ванной было найдено родственниками. Мертвый старший сын лежал в соседней комнате. Младшего сына на момент трагедии не было дома.

Женщина оставила родным записку. В записке было сказано, что никого в случившемся не стоит винить, и попросила прощения.

Жертва трагедии одна воспитывала двоих сыновей (погиб старший из детей – Никита). Жила она в частном доме с матерью и братьями. На жизнь зарабатывала шитьем. Психическими расстройствами не страдала.

Соседи говорят: погибшая была заботливой матерью. Сам Никита хорошо учился и любил погонять на велосипеде.

Ранее стало известно, чтоВ 15 июля, в Киеве был найден мертвым сотрудник Службы безопасности Украины. Тело следователя по особо важным делам СБУ было обнаружено на улице Иорданской.


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