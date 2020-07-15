11:32 15.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
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Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы

Около города Чески-Брод в центральной части Чехии произошла авария двух поездов пассажирского и товарного во вторник вечером, сообщают пожарные команды и спасательные службы. Машинист - единственный человек, который не пережил катастрофу.

Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы

Четверо пассажиров получили серьезные ранения в результате катастрофы, произошедшей на самом оживленном участке чешской железнодорожной системы. Двое из них были доставлены на вертолете в больницы в Праге. Другие около 30 раненых имеют средние или легкие травмы. Все госпитализированы. Около 200 пассажиров ехали в пассажирском поезде.

Об этом пишет УРА-Информ.

Заместитель премьер-министра и министр транспорта Карел Гавличек, прибывший на место трагедии, сообщил журналистам, что 34-летний машинист пассажирского поезда был опытным железнодорожником. Он отдохнул, недавно вернулся из отпуска. Линия, соединяющая Прагу с Колином, на которой произошла катастрофа, является не только самой оживленной, но и самой технически защищенной от чрезвычайных событий.

Министр заявил, что не хочет слишком рано делать выводы о причине катастрофы. В Две недели назад два пассажирских поезда столкнулись в Пернинке в Западной Богемии. Два человека погибли и 24 получили ранения.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области в ДТП пострадали дети.


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