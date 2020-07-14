В Житомирской области в ДТП пострадали дети

В понедельник, 13 июля, в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали пятеро граждан Украины. Среди пострадавших было трое детей в возрасте 6, 10 и трех лет соответственно. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
В ведомстве отметили, что происшествие случилось непоадлеку села Обиходи. Сообщается, что 25-летний водитель автомобиля ЗАЗ "Славута" двигался в направлении села Сарновичи и не справился с управлением транспортным средством. В результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.
В ДТП пострадали пассажиры этой машины. Сообщается, что 54-летний мужчина и двое детей пострадали в результате инцидента. Позже в медицинское учреждение также госпитализировали 27-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочь. Всех пятерых доставили в реанимационное отделение больницы.
Ранее стало известно, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал скандальную ДТП под Киевом, в которой погибло четверо человек, в том числе двое детей.